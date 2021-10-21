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Происшествия

В Санкт-Петербурге арестовали стрелявшего студента колледжа

Сеодня 21 октября в петербургскую полицию поступило сообщение о выстрелах по адресу Охотничий переулок, 9. Рядом находится отделение информационно-промышленных технологий Петровского колледжа. Об этом пишет «Фонтанка». Полициейские обнаружили в здании учебного заведения возмутителей спокойствия. 

Им оказался 19-летний подросток из Тосненского района Ленинградской области и его приятель, которые развлекли себя тем, что между парами вышли на улицу и постреляли из пистолета в воздух., после чего вернулись к учёбе.

В ходе задержания у учащихся был обнаружен и изъят пистолет.

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