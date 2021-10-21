В Санкт-Петербурге арестовали стрелявшего студента колледжа

18:27, 21 октября 2021, ПАИ

Сеодня 21 октября в петербургскую полицию поступило сообщение о выстрелах по адресу Охотничий переулок, 9. Рядом находится отделение информационно-промышленных технологий Петровского колледжа. Об этом пишет «Фонтанка». Полициейские обнаружили в здании учебного заведения возмутителей спокойствия.

Им оказался 19-летний подросток из Тосненского района Ленинградской области и его приятель, которые развлекли себя тем, что между парами вышли на улицу и постреляли из пистолета в воздух., после чего вернулись к учёбе.



В ходе задержания у учащихся был обнаружен и изъят пистолет.