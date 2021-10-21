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Политика

Президент России лично приехал на пленарное заседание клуба «Валдай» в Сочи

Владимир Путин затронул в своей речи тему кризисов. Фото Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин приехал сегодня, 21 октября, в Сочи на пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление было посвящено  «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам, пишет издание «Коммерсантъ».

Основные тезисы выступления президента России:

  • Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса.
  • В России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма.
  • Массовой записи в иноагенты у нас нет. Опасность этого сильно преувеличена.
  • Кризис, с которым мы имеем дело – концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать.
  • Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.
  • Есть все основания ждать усугубления кризиса продовольствия в мире.
  • Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию.
  • Есть много претензий к советским правителям, но ставить на одну доску нацистов и коммунистов абсолютно недопустимо, это ложь.
  • В СССР было много проблем, но мазать все черной краской неправильно, грубо и неприлично.
  • Революция – путь усугубления кризиса, а не выхода из него.
  • Любое геополитическое, научно-техническое и идейное соперничество в мире на фоне экологических катаклизмов теряет смысл.
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