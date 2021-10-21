Президент России лично приехал на пленарное заседание клуба «Валдай» в Сочи
Президент России Владимир Путин приехал сегодня, 21 октября, в Сочи на пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление было посвящено «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам, пишет издание «Коммерсантъ».
Основные тезисы выступления президента России:
- Мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса.
- В России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма.
- Массовой записи в иноагенты у нас нет. Опасность этого сильно преувеличена.
- Кризис, с которым мы имеем дело – концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать.
- Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.
- Есть все основания ждать усугубления кризиса продовольствия в мире.
- Дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию.
- Есть много претензий к советским правителям, но ставить на одну доску нацистов и коммунистов абсолютно недопустимо, это ложь.
- В СССР было много проблем, но мазать все черной краской неправильно, грубо и неприлично.
- Революция – путь усугубления кризиса, а не выхода из него.
- Любое геополитическое, научно-техническое и идейное соперничество в мире на фоне экологических катаклизмов теряет смысл.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
16 октября 2021
310 граждан Узбекистана могут проголосовать за президента своей страны в Псковской области