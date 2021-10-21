Президент России лично приехал на пленарное заседание клуба «Валдай» в Сочи

21:25, 21 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин приехал сегодня, 21 октября, в Сочи на пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление было посвящено «цивилизационному», продовольственному и экологическому кризисам, пишет издание «Коммерсантъ».

Основные тезисы выступления президента России: