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Общество

В Псковской области с 30 октября начинают действовать QR-коды

Жители Псковской области могут воспользоваться QR-кодами уже с 30 октября. Фото ТАСС

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе.

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