На пожарах из-за неправильной эксплуатации печи 76% людей погибают во сне

11:23, 22 октября 2021, ПАИ

В Псковской области в 4 раза уменьшился показатель гибели на пожарах, произошедших из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. 76% людей погибают во сне, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров.

Причиной смерти обычно является отравление угарным газом. Спикер уточнил, что причины таких пожаров бывают разные, а виновник только один - человек. «Хочется напомнить, что при нарушении требований законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность», - подчеркнул специалист.

По результатам проведенного анализа наибольшее количество погибших приходится на субботу, наименьшее — на понедельник. Чаще всего пожары происходят вечером.