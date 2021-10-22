В Псковской области вырос спрос на IT-разработчиков, администраторов баз данных и веб-инженеров

12:37, 22 октября 2021, ПАИ

В Псковской области наибольший спрос в сфере IT на разработчиков, администраторов баз данных и веб-инженеров, сообщает образовательная платформа GeekBrains.

По стране самыми нужными на рынке труда оказались разработчики — эта специализация лидирует в 55 регионах. На втором месте вакансия администратора баз данных (лидирует в 5 регионах), третье место делят тестировщики и web-инженеры (лидируют в четырех регионах).

Наиболее востребованным языком разработки у работодателей стал Python. При этом среди программистов с опытом больше трех лет самые высокие зарплаты были у разработчиков по JavaScript. Из областей, смежных с программированием, больше всего получают DevOps-инженеры и специалисты по Data Science.

Специалистам без опыта работы в IT легче всего начинать карьеру в регионах. Больше всего вакансий для новичков в Крыму. Также охотно нанимают джунов в Ставропольском крае (44%), Кемеровской (39%) и Владимирской (38%) областях.

С опытом работы от года до трех лет проще всего найти работу в Самарской области (57%) и в Удмуртии (57%). Cпециалистов такого уровня также активно ищут в Томской (57%), Пензенской (56%) и Свердловской (56%) областях.

Столицы, наоборот, забирают самые квалифицированные кадры с опытом от трех до шести лет — в Москве таких вакансий 37%, в Санкт-Петербурге — 35%. На третьем месте Новосибирская область — 26%.

В общем зачете по поиску IT-кадров лидируют Москва (20,8%) и Санкт-Петербург (17,4%). Однако спрос на IT-специалистов в Новосибирской области сравним с Петербургом и составляет 15%. Следом идут Томская (13,4%) и Ульяновская (12,8%) области.

В большинстве регионов женщины интересуются обучением IT-профессиям, равно как и мужчины (ок. 50/50). Исключение — Чеченская Республика. Город Грозный лидирует по количеству обучающихся мужчин — 73%.

Полная версия исследования содержит обзор развития IT-отрасли в регионах, которые попали на верхние строчки рейтинга, а также выявляет 20 территорий с развивающимися IT-кластерами.