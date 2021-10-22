Женщина угнала «Ладу Калину» приятеля в Усвятах

12:50, 22 октября 2021, ПАИ

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району по горячим следам установили местную жительницу, подозреваемую в угоне «Лады Калины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Угон произошел ночью 21 октября в поселке Усвяты, автомобиль был припаркован у дома на улице К. Маркса. О случившемся в полицию заявил владелец машины.

Полицейские установили, что 45-летняя безработная женщина вместе с другими знакомыми побывала в гостях у владельца «Лады Калины». После этого она решила прокатиться на его машине. Ключи нашла в салоне автомобиля, который оказался не закрыт. Однако в баке закончился бензин, поэтому женщина оставила авто в Усвятах на улице 25 лет Октября и отправилась домой. Здесь угнанную «Ладу» без технических повреждений вскоре нашли стражи порядка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.