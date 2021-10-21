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Политика

Украина отказалась передавать России останки советского разведчика

Украинская сторона не намерена передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на соответствующее решение суда. Об отказе заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

По его словам, львовские власти не планируют сотрудничать с Россией. «Рассматриваете ли вы какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны? Наша позиция однозначна», — написал Садовой, комментируя решение кассационного административного суда, который обязал исполком Львовского горсовета отдать останки разведчика.

Руководство Свердловской области России обратилось к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова еще в 2020 году. Прах разведчика планировалось отдать его родственникам для перезахоронения. Однако украинская сторона отказалась это сделать. Как пояснил тогда Садовой, власти города могут рассматривать этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев.

Позже в Министерстве культуры Украины также назвали нежелательной и преждевременной передачу останков представителям «государства-агрессора». В Службе безопасности Украины (СБУ) в свою очередь заявили, что к данному вопросу можно будет вернуться при возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины. Ликвидировал генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, подорвал себя гранатой.

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