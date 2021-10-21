Украина отказалась передавать России останки советского разведчика

13:47, 22 октября 2021, ПАИ

Украинская сторона не намерена передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на соответствующее решение суда. Об отказе заявил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook, пишет ТАСС.

По его словам, львовские власти не планируют сотрудничать с Россией. «Рассматриваете ли вы какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны? Наша позиция однозначна», — написал Садовой, комментируя решение кассационного административного суда, который обязал исполком Львовского горсовета отдать останки разведчика.

Руководство Свердловской области России обратилось к властям Львова с просьбой о передаче останков Кузнецова еще в 2020 году. Прах разведчика планировалось отдать его родственникам для перезахоронения. Однако украинская сторона отказалась это сделать. Как пояснил тогда Садовой, власти города могут рассматривать этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев.

Позже в Министерстве культуры Украины также назвали нежелательной и преждевременной передачу останков представителям «государства-агрессора». В Службе безопасности Украины (СБУ) в свою очередь заявили, что к данному вопросу можно будет вернуться при возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины. Ликвидировал генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, подорвал себя гранатой.