До 29 октября в Псковской области проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

16:19, 23 октября 2021, ПАИ

С 18 по 29 октября 2021 года проводится всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

Эта акция проводится ежегодно в два этапа с 2017 года. За это время мероприятие неоднократно демонстрировало свою эффективность. В этом году за время проведения первого этапа акции всего в России поступило более 11 тысяч обращений от граждан.

Организатором мероприятия в Псковской области выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

За время проведения первого этапа акции на территории Псковской области поступило 43 обращения граждан, выявлено шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 18 административных правонарушений.

Как отмечают в пресс-службе, благодаря содействию граждан ведётся активная борьба с надписями, содержащими рекламу наркотических и психотропных веществ, нанесёнными на фасады домов и сооружений. Также много обращений поступает через портал и мобильное приложение «Регион 60», через раздел «Безопасность».

Основной целью акции является привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Сотрудники правоохранительных органов организуют работу телефонов доверия, по которым псковичи могут сообщить о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков или получить консультацию по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Кроме того, сотрудники ведомства активно ведут профилактическую работу на территории Псковской области. Была организована молодёжная акция «Наш выбор — жизнь!» для учащихся учреждений среднего профессионального образования Псковской области, которая организована совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики и колледжем искусств им. Н. А. Римкого-Корсакова. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие построено в форме марафона, для проведения которого используется метод круговой схемы с тремя образовательными площадками: «Личная безопасность», «Навыки уверенного отказа», «Проблема наркотизации молодёжи. Юридическая ответственность».

При участии Общероссийского народного фронта и волонтёров организован и проведён очередной рейд в целях удаления незаконной рекламы с фасадов домов и сооружений города Пскова, в рамках которого закрашено около 75 таких надписей в центральной части города Пскова.

Ведомство обращает внимание, что предрасположенность и незащищённость от развития наркомании наблюдается в подростковом возрасте. Такая ситуация обусловлена тем, что именно в таком возрасте подростки начинают проявлять интерес к психоактивным вещества. Также различные психологические проблемы могут стать причиной употребления наркотических средств. Помимо этого, причиной вовлечения может стать наличие наркоманов среди друзей и знакомых подростка.

Профилактические мероприятия проводятся не только для молодёжи, но и для старшего поколения.

Так, совместно с комитетом по образованию Псковской области организовано проведение акции «Единый день родительских собраний» для родителей учащихся 8–10-х классов образовательных учреждений Псковской области. В данном мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек.

Сотрудники управления часто дают совет родителям быть внимательнее к своим детям, обращать внимание на то, каков круг их общения, какие сайты они посещают, а также на то, чем они заняты в свободное время.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

Если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному телефону 56-60-16 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».