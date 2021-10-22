Выставка «В садах Лицея» открылась в «Михайловском»

14:53, 23 октября 2021, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «В садах Лицея». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

В новую экспозицию вошли 35 силуэтов работы петербургского художника Константина Севастьянова из собрания петербургского Всероссийского музея А.С. Пушкина. Среди них листы из серии «В садах Лицея», иллюстрации к стихотворению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе». Планируется, что выставка будет открыта до 22 ноября.

Посетить выставку можно в научно-культурном центре музея по адресу: бульвар Гейченко, 1 в Пушкинских Горах.

В музее соблюдаются все предписания Роспотребнадзора, принятые в регионе. Отметим, что приём гостей в музее-заповеднике продолжается в штатном режиме.