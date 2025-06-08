Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова

16:58, 08 июня 2025, ПАИ

Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!», созданного режиссёром Вячеславом Игнатовым специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры, состоялся в дендропарке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что второй показ спектакля состоится также сегодня, 8 июня, в 19:00.

В основе спектакля произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами классика.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В шоу на воде задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле принимает участие более 20 артистов, акробатов, гимнастов и танцоров.

Вход осуществляется по пригласительным билетам.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.