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Культура

Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова

Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!», созданного режиссёром Вячеславом Игнатовым специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры, состоялся в дендропарке Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, что второй показ спектакля состоится также сегодня, 8 июня, в 19:00.

В основе спектакля произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами классика.

  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ
  • Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
    Фото: ПАИ

В шоу на воде задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле принимает участие более 20 артистов, акробатов, гимнастов и танцоров.

Вход осуществляется по пригласительным билетам.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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