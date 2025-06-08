Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!» в дендропарке Пскова

14:33, 08 июня 2025, ПАИ

Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!», которые состоятся сегодня, 8 июня, в дендропарке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«На площадке работает режиссёр Вячеслав Игнатов, артисты уже примерили свои костюмы, вносят последние штрихи, монтажёры настраивают звук и свет», – говорится в сообщении.

Организаторы дали псковичам и гостям города три совета, как хорошо провести время на спектакле: необходимо взять с собой зонтик или дождевик, лучше быть в непромокаемой обуви и, если человек приходит перед самым началом спектакля, лучше позаботиться о посадочном месте для себя.

Отметим, что спектакль создан специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры.

Напомним, что показы состоятся в 16:00 и 19:00.

Вход осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии. Пригласительные нужны на каждого человека.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.