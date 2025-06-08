Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!» в дендропарке Пскова

Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!», которые состоятся сегодня, 8 июня, в дендропарке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«На площадке работает режиссёр Вячеслав Игнатов, артисты уже примерили свои костюмы, вносят последние штрихи, монтажёры настраивают звук и свет», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Организаторы дали псковичам и гостям города три совета, как хорошо провести время на спектакле: необходимо взять с собой зонтик или дождевик, лучше быть в непромокаемой обуви и, если человек приходит перед самым началом спектакля, лучше позаботиться о посадочном месте для себя.

Отметим, что спектакль создан специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры.

Напомним, что показы состоятся в 16:00 и 19:00.

Вход осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии. Пригласительные нужны на каждого человека.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июня 2025

Сюжет о праздновании дня рождения Пушкина из Псковской области вышел на федеральном канале
08 июня 2025

Первый показ спектакля на воде «Всё утопить!» состоялся в дендропарке Пскова
08 июня 2025

Идёт подготовка к премьерным показам спектакля на воде «Всё утопить!» в дендропарке Пскова
07 июня 2025

Дни пушкинской поэзии и русской культуры – 2025
07 июня 2025

Ток-шоу по мотивам сказки Пушкина представили на Днях пушкинской поэзии
07 июня 2025

Старейший оркестр имени Олега Лундстрема выступил в «Михайловском»
07 июня 2025

LIX Всероссийский Пушкинский праздник продолжается в «Михайловском»
07 июня 2025

В Псковской области торжественно открыли Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...