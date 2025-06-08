Сюжет о праздновании дня рождения Пушкина из Псковской области вышел на федеральном канале

17:25, 08 июня 2025, ПАИ

Сюжет о праздновании Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина вышел на телеканале «Россия-1». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников поблагодарил команду ВГТРК за внимание к Псковской области.

«Торжественные мероприятия ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина прошли в пятницу в усадьбе «Михайловское» в Псковской области. Смотрите репортаж «России 1» из мест, связанных с жизнью великого русского поэта», – уточняется в описании сюжета.