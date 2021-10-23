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Общество

Кинолог рассказал, как занять домашнего питомца во время работы на дому

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, чем занять собаку, чтобы она не отвлекала хозяина во время удалённой работы на дому, сообщили «Известия».

По словам эксперта, необходимо физически нагружать питомца на улице: включать в прогулку активные игры и дрессировку.

Специалист подчеркнул, что особую важность имеет кормление животного. Сытый пёс не ощущает особого волнения или тревоги, поэтому не будет стремиться себя чем-то занять.

Также кинолог отметил роль игрушек в жизни любой собаки, которые помогут справиться со скукой питомца, а также с его разрушительным поведением.

Эксперт рекомендовал выбирать интеллектуальные игрушки, которые принесут пользу, увлекая питомца самостоятельной игрой.

Кроме того, кинолог предложил разложить по квартире любимые лакомства собаки и позволить ей их найти. Голубев добавил, что лучше начать раскладывать еду на виду у животного. После того как собака их нашла, можно продолжить прятать лакомства уже вне зоны видимости питомца.

Чтобы пёс не заскучал, заметил эксперт, необходимо периодически придумывать новые игры и чередовать игрушки.

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