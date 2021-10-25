Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область присоединится к Большому этнографическому диктанту

Псковская область присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет с 3 по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!». Мероприятие традиционно приурочено ко Дню народного единства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как и в прошлом году, акция пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 вопросов из единой общефедеральной части. Еще 10 вопросов — региональный раздел, уникальный для каждого субъекта Российской Федерации. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Задания будут опубликованы в 00.01 (по московскому времени) 3 ноября 2021 года на официальном сайте акции.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время, отведенное на прохождение диктанта, 45 минут.

После прохождения диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Этнографический диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. В прошлом году в Псковской области акцию поддержали более 11 тысяч участников.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru и в официальных группах мероприятия в социальных сетях: https://vk.com/miretno, https://www.instagram.com/etnodictant/, https://www.facebook.com/miretno, https://vm.tiktok.com/ZSJoJTTkE/.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

О спасении аистёнка с необычной отметкой рассказали в псковском реабилитационном центре
25 октября 2021

62 из 80 реанимационных коек заняты пациентами с COVID-19 в медучреждениях Псковской области
25 октября 2021

Псково-Печерская духовная семинария будет рассчитана на 60 мест
25 октября 2021

В сети появились почти 50 фейковых сайтов «Госуслуг»
25 октября 2021

ПАИ обошло коллег по цитируемости более чем в два раза
25 октября 2021

886 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
25 октября 2021

Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров пройдет в Пскове
25 октября 2021

Митрополит Тихон: Храмы Псковской области часто обворовывают

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...