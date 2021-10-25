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Общество

62 из 80 реанимационных коек заняты пациентами с COVID-19 в медучреждениях Псковской области

В медучреждениях Псковской области 62 из 80 реанимационных коек заняты пациентами с коронавирусом. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

Марина Гаращенко назвала это высоким показателем.

Она также отметила, что сегодня вся система здравоохранения работает на абсолютном пределе. «Коечного фонда стало еще больше, губернатор об этом информировал население, идёт рост заболеваемости, и мы говорим об этом абсолютно открыто, и люди должны понимать, что число тяжёлых случаев заболевания регистрируется намного больше, чем в предыдущие волны», - подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, регион сегодня имеет коечный фонд в 1085 мест, в неполноценный ковид-центр переведена Псковская городская больница, поскольку медучреждение должно работать на плановую и экстренную медицинскую помощь, в чем нуждаются пациенты.

«Мы приняли решение, мы там развертываем койки долечивания для сложных пациентов, тех кто перестал выделять ковид, они переходят из «красной зоны» в зону долечивания», - отметила Гаращенко.

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