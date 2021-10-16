До 1035 мест расширен коечный фонд в Псковской области

09:43, 16 октября 2021, ПАИ

В Псковской области коечный фонд в медучреждениях расширен до 1035 мест в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом граждан. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905.