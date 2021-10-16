До 1035 мест расширен коечный фонд в Псковской области
В Псковской области коечный фонд в медучреждениях расширен до 1035 мест в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом граждан. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905.
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