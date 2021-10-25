До -1 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
26 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере региона пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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