До -1 похолодает в Псковской области предстоящей ночью

15:02, 25 октября 2021, ПАИ

26 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере региона пройдет небольшой дождь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура ночью составит от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.