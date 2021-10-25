Студент ПсковГУ стал призером в дисциплине «Mortal Kombat» на Всероссийском фестивале студенческого спорта

16:43, 25 октября 2021, ПАИ

Студент института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Никита Белокопытов занял третье место в компьютерном спорте в дисциплине «Mortal Kombat» по результатам участия в XI Всероссийском фестивале студенческого спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии, которое проходило с 18 по 24 октября в Ижевске, приняли участие 600 студентов из 20 разных уголков России, в том числе из Пскова.

«Мы участвовали в соревнованиях по настольному теннису, плаванию, шахматам, компьютерному спорту, а также каждый из нас сдал нормы ГТО, – рассказали студенты. – Показали неплохие результаты, все дисциплины спортивного мероприятия проходили в активной борьбе. Мы как могли поддерживали друг друга. Это придавало сил и уверенности в себе. Ижевск подарил нам много положительных эмоций».

Ребята поблагодарили организаторов спортивного фестиваля за увлекательные пять дней, а университет – за возможность поучаствовать в мероприятии.