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Общество

Комфорт и безопасность: в Пскове отремонтировали парковку около областной больницы

Ремонт парковки около областной больницы завершили в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

За прошедшее лето по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова силами регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства здесь уложили новый асфальт.

Старое покрытие давно требовало замены: здесь были ямы, трещины, лужи после каждого дождя. Особенно тяжело было тем, кто ехал на приём с маленькими детьми или передвигался на костылях и колясках, отметили в администрации.

Площадь работ составила порядка пяти тысяч квадратных метров.

  • В Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
    Фото: Администрация Пскова
  • В Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
    Фото: Администрация Пскова
  • В Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
    Фото: Администрация Пскова
  • В Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
    Фото: Администрация Пскова
  • В Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
    Фото: Администрация Пскова

«Теперь можно с комфортом безопасно посещать медицинское учреждение. Дорога, которая раньше добавляла стресса перед визитом к врачу, теперь не доставляет дискомфорта», - подчеркнули в администрации Пскова.

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