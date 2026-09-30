Комфорт и безопасность: в Пскове отремонтировали парковку около областной больницы

19:59, 30 сентября 2026, ПАИ

Ремонт парковки около областной больницы завершили в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

За прошедшее лето по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова силами регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства здесь уложили новый асфальт.

Старое покрытие давно требовало замены: здесь были ямы, трещины, лужи после каждого дождя. Особенно тяжело было тем, кто ехал на приём с маленькими детьми или передвигался на костылях и колясках, отметили в администрации.

Площадь работ составила порядка пяти тысяч квадратных метров.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова









«Теперь можно с комфортом безопасно посещать медицинское учреждение. Дорога, которая раньше добавляла стресса перед визитом к врачу, теперь не доставляет дискомфорта», - подчеркнули в администрации Пскова.