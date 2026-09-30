Комфорт и безопасность: в Пскове отремонтировали парковку около областной больницы
Ремонт парковки около областной больницы завершили в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.
За прошедшее лето по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова силами регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства здесь уложили новый асфальт.
Старое покрытие давно требовало замены: здесь были ямы, трещины, лужи после каждого дождя. Особенно тяжело было тем, кто ехал на приём с маленькими детьми или передвигался на костылях и колясках, отметили в администрации.
Площадь работ составила порядка пяти тысяч квадратных метров.
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
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Фото: Администрация Пскова
«Теперь можно с комфортом безопасно посещать медицинское учреждение. Дорога, которая раньше добавляла стресса перед визитом к врачу, теперь не доставляет дискомфорта», - подчеркнули в администрации Пскова.
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