Рэпер Моргенштерн не понимает праздника Победы в России

22:10, 25 октября 2021, ПАИ

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Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы. В интервью с Ксенией Собчак рэпер сказал, что не считает необходимым тратить миллионы на празднование победы в войне, которая закончилась 75 лет назад. Также он не понимает, зачем целый век вспоминать о том, что когда-то Россия одержала победу. Отношение кумира молодёжи к празднику заметил Telegram-канал «Лента дня».

«Наверное, гордиться нечем», – подытожил Моргенштерн.

Музыкант призвал побеждать в информационных или космических технологиях и праздновать эти победы.