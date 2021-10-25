Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рэпер Моргенштерн не понимает праздника Победы в России

Моргенштерн не понимает смысла в праздновании Дня Победы. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы. В интервью с Ксенией Собчак рэпер сказал, что не считает необходимым тратить миллионы на празднование победы в войне, которая закончилась 75 лет назад. Также он не понимает, зачем целый век вспоминать о том, что когда-то Россия одержала победу. Отношение кумира молодёжи к празднику заметил Telegram-канал «Лента дня». 

«Наверное, гордиться нечем», – подытожил Моргенштерн.

Музыкант призвал побеждать в информационных или космических технологиях и праздновать эти победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

Елена Полонская поздравила коллектив «Экокабеля» с профессиональным праздником
25 октября 2021

Уникальное издание об Александре Невском поступило в гдовскую районную библиотеку
25 октября 2021

Рэпер Моргенштерн не понимает праздника Победы в России
25 октября 2021

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро стала гражданкой России
25 октября 2021

Николай Козловский призвал великолучан принять участие в переписи
25 октября 2021

Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилены в Псковской области
25 октября 2021

В Питерском детском доме творчества прошёл квиз «Псков. Россия во всей ее красе»
25 октября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Каким будет культурно-спортивный кластер Пскова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...