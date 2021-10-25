Рэпер Моргенштерн не понимает праздника Победы в России
Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем россияне празднуют День Победы. В интервью с Ксенией Собчак рэпер сказал, что не считает необходимым тратить миллионы на празднование победы в войне, которая закончилась 75 лет назад. Также он не понимает, зачем целый век вспоминать о том, что когда-то Россия одержала победу. Отношение кумира молодёжи к празднику заметил Telegram-канал «Лента дня».
«Наверное, гордиться нечем», – подытожил Моргенштерн.
Музыкант призвал побеждать в информационных или космических технологиях и праздновать эти победы.
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