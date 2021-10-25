Елена Полонская поздравила коллектив «Экокабеля» с профессиональным праздником

22:45, 25 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская в понедельник, 25 октября, посетила одно из промышленных предприятий города - «Экокабель». От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично она поздравила его директора Сергея Шевцова и коллектив завода с Днем работника кабельной промышленности и вручила благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Пскова.

За добросовестный труд и достижения в отрасли кабельной продукции четверо сотрудников были награждены сегодня Благодарственными письмами Главы города Пскова. Главный технолог Олег Зенев, который уже на протяжении 23 лет трудится в отрасли и показывает высокие показатели в работе; заведующий складом Сергей Соколов, трудится на предприятии уже более 9 лет. Кроме этого Сергей Соколов является активным участников спортивных соревнований, тренером и капитаном футбольной команды «Экокабель».

Также благодарственных писем были удостоены перемотчик 4 разряда Эдуард Коношко, он же финалист конкурса «Лучший по профессии» в 2020 году, а также многократный чемпион по воркауту, на заводе Эдуард работает больше 10 лет. Столько же лет трудится на «Экокабеле» и опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда Владислав Петров, в своей профессии он лучший уже два года подряд. У Владислава Петрова и его бригады - самые лучшие производственные и экономические показатели.

«В основе всех систем энергетического и коммуникационного жизнеобеспечения лежит кабельная продукция. Сегодня «Экокабель» - это современное предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выполнять все технологические операции по изготовлению кабельно-проводниковой продукции», - подчеркнула руководитель муниципалитета и пожелала коллективу здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов.

Отметим, что на предприятии трудятся около 100 человек, большое внимание уделяется общественной работе. Так, в этом году коллектив стал победителем конкурса по благоустройству и наведению порядка на территории Пскова в номинации «Общественное пространство». Производство специализируется на изготовлении кабелей и проводов с гибкой жилой.