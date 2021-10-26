У жителей Псковской области осталась неделя для оплаты долгов за электроэнергию без штрафов

15:37, 26 октября 2021, ПАИ

Чтобы избежать начисления пеней, жителям Псковской области необходимо в течение недели оплатить долги по электроэнергии. С 1 ноября начнется начисление неустойки на долги абонентов. Ее размер будет зависеть от суммы неоплаты и ключевой ставки Центробанка. Кроме того, на прошлой неделе подняли ставку рефинансирования с 6,75% до 7,5%. Это скажется и на итоговом размере штрафов. О том, как будут рассчитывать пени, читайте здесь. Согласно закону, пени прибавляются к задолженности через 30 дней после 10 числа месяца, который следует за расчетным.



Быстрее всего оплатить задолженность можно на сайте АО «Псковэнергосбыт». Платеж может быть совершен без регистрации, а также в Личном кабинете потребителя. Если вы соверщаете оплату на сайте компании, то деньги на лицевой счет поступят в течение минуты.



В «Псковэнергосбыте» напоминают о важности передачи показаний ежемесячно до 25 числа каждого месяца. О том, как лучше и удобнее это сделать, можно прочитать здесь.