Псковичам рассказали, какие штрафы грозят им за долги по электроэнергии

11:17, 15 октября 2021, ПАИ

Псковэнергосбыт предупреждает о начислении пеней в связи с долгами по электроэнергии. Штрафные санкции начнут действовать с 1 ноября, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Оплачивать коммунальные услуги псковичи должны до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Если через 30 дней после 10-го числа оплата не была произведена, на сумму долга будут начислять пени. Так, за неоплату сентябрьской квитанции пени будут начислены с 10 ноября.

Размер штрафа зависит от суммы задолженности. В Псковэнергосбыте напомнили формулу расчета:

С 31-го по 90-й день неоплаты пени каждый день составляют 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга;

С 91-го дня неоплаты каждый день начисляется неустойка в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.

Если абонент имеет задолженность в размере 5000 рублей, а актуальная ставка рефинансирования Центробанка составляет 6,75%, то с 1-го по 30-й день просрочки платежа пеней нет. С 31-го по 90-й день пени составят 5000 рублей x 60 дней x 6,75/ (300 x 100) = 67 рублей.

С 91-й по 200-й день «набежит» 5000 рублей x 110 дней x 6,75/ (130 x 100) = 285 рублей.

Таким образом, через 200 дней задолженности потребителю придется заплатить основную сумму – 5000 рублей, а также пени - 352 рубля.

В организации напомнили, что избежать начисления пени еще можно – нужно рассчитаться с долгами до 31 октября. Остальные неплательщики получат в ноябре квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом.