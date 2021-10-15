Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рассказали, какие штрафы грозят им за долги по электроэнергии

Псковэнергосбыт предупреждает о начислении пеней в связи с долгами по электроэнергии. Штрафные санкции начнут действовать с 1 ноября, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Оплачивать коммунальные услуги псковичи должны до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Если через 30 дней после 10-го числа оплата не была произведена, на сумму долга будут начислять пени. Так, за неоплату сентябрьской квитанции пени будут начислены с 10 ноября.

Размер штрафа зависит от суммы задолженности. В Псковэнергосбыте напомнили формулу расчета:

С 31-го по 90-й день неоплаты пени каждый день составляют 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга;

С 91-го дня неоплаты каждый день начисляется неустойка в размере 1/130 ставки рефинансирования от суммы долга.

Если абонент имеет задолженность в размере 5000 рублей, а актуальная ставка рефинансирования Центробанка составляет 6,75%, то с 1-го по 30-й день просрочки платежа пеней нет. С 31-го по 90-й день пени составят 5000 рублей x 60 дней x 6,75/ (300 x 100) = 67 рублей.

С 91-й по 200-й день «набежит» 5000 рублей x 110 дней x 6,75/ (130 x 100) = 285 рублей.

Таким образом, через 200 дней задолженности потребителю придется заплатить основную сумму – 5000 рублей, а также пени - 352 рубля.

В организации напомнили, что избежать начисления пени еще можно – нужно рассчитаться с долгами до 31 октября. Остальные неплательщики получат в ноябре квитанции с текущими начислениями за октябрь, задолженностью и штрафом.

Проверить сумму долга и заплатить без комиссии можно в личном кабинете потребителя, на сайте «Псковэнергосбыта» без регистрации и в центрах обслуживания потребителей. Также сумма задолженности указывается в ежемесячных квитанциях. Для расчета строго по показаниям гражданам рекомендуют передавать данные электросчетчиков каждый месяц до 25-го числа любым удобным способом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

15 октября 2021

Облачная погода и небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября
15 октября 2021

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области
15 октября 2021

Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Аржаникова за большой вклад в развитие сферы занятости населения Псковской области
15 октября 2021

Игорь Иванов назвал псковичей законопослушными гражданами
15 октября 2021

Тревожными кнопками оборудованы 593 образовательных учреждения Псковской области
15 октября 2021

999 человек скончались в России от коронавируса за сутки

15 октября 2021

Итоги работы Росгвардии в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
15 октября 2021

Возвращение псковички Юлии Пересильд на Землю покажут в прямом эфире

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...