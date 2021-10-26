4,5 года проведёт в колонии опочанин за серию краж и разбой

16:09, 26 октября 2021, ПАИ

4,5 года проведёт в колонии 42-летний житель Опочецкого района за серию краж и разбой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что с октября 2019 года по сентябрь 2020 года на территории Опочки и Опочецкого района мужчина совершил грабёж и семь краж, в том числе с незаконным проникновением в жилище. В основном злоумышленник посягал на электрические товары и бензоинструменты, после чего сбывал их местным жителям.

Суд признал мужчину виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ, преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ, трёх преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ, и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.