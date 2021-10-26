В Псковской области под наблюдением Роспотребнадзора остаются два коронавирусных очага
На 26 октября в Псковской области остаются под надзором Роспотребнадзора два очага COVID-19. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Первый очаг находится в Печорах на предприятии «Евро Керамика», второй – в Пушкиногорском доме ветерананов. Остальные очаги сняты с контроля.
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