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Экономика

Не закрывать магазины в нерабочие дни призвали представители сферы торговли

Представители сферы торговли призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Об этом говорится в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет газета «Известия».

АКОРТ и АКИТ, которые объединяют крупнейшие розничные сети в стране, пояснили, что данные ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на период антиковидных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, также губернаторы могут продлить каникулы.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — подчеркнули представители торговли в своем письме. Также организации выступают за обязательную вакцинацию всех граждан, в том числе бесплатно в частных клиниках.

Представители моллов согласны с коллегами. Президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров заявил, что вакцинированные продавцы и привитые либо переболевшие покупатели вряд ли опасны друг для друга.

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