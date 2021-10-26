Цена авиабилетов на курорты Турции и Египта достигла 450 тысяч рублей

08:47, 27 октября 2021, ПАИ

Стоимость авиабилетов из Москвы на курорты Египта достигла 450 тысяч рублей за одного пассажира в один конец экономклассом. Такой ценник представил агрегатор Aviasales вечером 26 октября на рейсы в Хургаду с вылетом 29 октября, пишет газета «Известия».

По состоянию на эту дату в продаже оставались билеты только на четыре рейса в Хургаду: один «Аэрофлота» (за 62,5 тыс. рублей) и три — его дочерней компании «Россия» (от 430 до 450 тыс. рублей). Места на рейс в Шарм-эш-Шейх можно было купить по меньшей цене: у «Аэрофлота» за 50 тыс. рублей, у «России» — 228-293 тыс. рублей, у Egyptair — 255-305 тыс. рублей. Прямой перелет авиакомпанией Nordwind 29 октября в Анталью из Москвы обошелся бы в 352 тыс. рублей.

Вернуться в Москву с курортов Египта 7 ноября стоило от 23 тыс. до 100 тыс. рублей. На Aviasales билет из Антальи в Москву на эту дату продавался по цене от 23,4 тыс. рублей, из Хургады — от 45,5 тыс. рублей, из Шарм-эш-Шейха — от 65 тыс. рублей.

Стоимость авиабилетов подскочила на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции, а также из-за быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях. Последние дни октября и первая неделя ноября для авиации обычно являются периодом высокого спроса в связи со школьными каникулами и выходными в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. А в этом году в России дополнительно ввели нерабочие дни до 7 ноября включительно.