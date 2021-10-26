Причастный к нападению на псковских десантников боевик сбежал из психушки в Астрахани

09:50, 27 октября 2021, ПАИ

Из психиатрической больницы в Астрахани сбежал Магомед Алханов 1982 года рождения, осужденный за бандитизм, сообщает управление МВД по Астраханской области.

Имя сбежавшего совпадает с именем уроженца Чечни, который был задержан в июне 2021 года. Следственный комитет назвал его участником банды террористов под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба и обвинил в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

После задержания Алханов был взят под стражу. В конце августа его перевели в астраханскую психиатрическую больницу для проведения экспертизы, пишет «Медуза».

Защита Алханова заявила, что он не виновен. Его супруга рассказала, что он был осужден на 10 лет по нескольким уголовным статьям, в том числе об участии в незаконном вооруженном формировании и подготовке к теракту. После освобождения к нему не было претензий со стороны правоохранительных органов. Если бы он чувствовал за собой вину, то уехал бы из России, заявила его жена.

По информации СК, на данный момент установлена причастность 29 человек к нападению на псковских десантников в 2000 году. 18 из них получили длительные тюремные сроки за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.