Бывшие заключенные смогут трудоустроиться по квоте в Псковской области в течение трёх лет после освобождения

12:14, 27 октября 2021, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания одобрил внесение изменений в региональный закон «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 октября.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова отметила, что проект внесен губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев рассказал, что в настоящее время на территории области устанавливается квота работодателям для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в течение одного года после освобождения. Представленным проектом закона области предлагается увеличить этот срок до трёх лет в целях профилактики повторной преступности и повышения эффективности социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Авторы законопроекта уверены, что сохранение квоты для трудоустройства в течение первого года после освобождения не во всех случаях является достаточным для адаптации в обществе, поскольку такие лица часто утрачивают социальные связи вне таких учреждений и испытывают сложности при социальной адаптации, в том числе при трудоустройстве.

Вопрос об увеличении срока действия квоты для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, начал рассматриваться по инициативе УМВД России по Псковской области. На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, состоявшегося 24 марта, было принято решение о рассмотрении вопроса об установлении квоты для трудоустройства указанных граждан в течение первых трех лет после освобождения.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти поддержали установление такой квоты. Проект закона прошел оценку регулирующего воздействия, в ходе общественного обсуждения замечаний и предложений не поступило.

Депутат Артур Гайдук спросил, каким образом заставить работодателей трудоустраивать людей данной категории, если они не хотят этого делать. Ему ответили, что есть определенный механизм принятия на работу таких граждан в рамках законодательства, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность.

Проект рекомендовано принять в двух чтениях.