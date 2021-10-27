Игорь Дитрих войдёт в состав рабочей группы «Российской общественной инициативы»

13:32, 27 октября 2021, ПАИ

Председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих будет направлен в экспертную рабочую группу региона по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами России с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, кандидатуру согласовали члены комитета 27 октября. Окончательное решение будет принято на сессии областного Собрания 28 октября.

От комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента в рабочую группу планируется включить Петра Алексеенко.