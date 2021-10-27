Пётр Алексеенко войдёт в состав рабочей группы «Российской общественной инициативы»
Депутат Пётр Алексеенко представит Псковское областное Собрание в составе экспертной рабочей группы региона по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, кандидатуру согласовали члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 27 октября. Окончательное решение будет принято на сессии областного Собрания 28 октября.
От прошлого созыва Псковского областного Собрания в состав рабочей группы входил депутат Анатолий Копосов.
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