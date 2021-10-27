Основной клиент агротуризма помолодел – Вадим Калиничев

15:09, 27 октября 2021, ПАИ

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Основной клиент агротуризма помолодел. Об этом в медиацентре Псковского агентства информации 27 октября рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев.

«Приехав сюда [в Псковскую область. – Ред.], я участвовал в конференции Плехановского университета, и мы тоже об этом говорили. Если раньше это были люди старше 45 лет, то сейчас аудитория помолодела», – отметил спикер.

Вадим Калиничев обратил внимание на то, что сейчас закрыто большинство границ, курорты России заполнены. По его словам, сейчас появляется больше возможностей для того, чтобы отдохнуть внутри страны: обновляется инфраструктура, прокладывают и ремонтируют дороги. Он отметил, что сейчас у людей есть желание отдыхать на природе. Молодые люди любят рисовать на природе, заниматься охотой, рыбалкой. Семьи с детьми хотят отдохнуть на природе и познакомиться с сельским хозяйством.

В пятницу, 22 октября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал минимизировать поток туристов в Псковскую область в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Напомним, с 25 октября в регионе введены строгие противокоронавирусные ограничения.