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Общество

Ведерников пригрозил штрафами организациям, не соблюдающим требования о QR-кодах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригрозил штрафами организациям, которые не соблюдают требования о QR-кодах.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он констатировал, что в период нерабочих дней в Псковскую область захочет приехать большое количество гостей из других регионов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга. Результатом может стать новый всплеск заболеваемости. «Мы уже не раз это проходили. Крайне важно обеспечить такие условия, которые минимизируют риски для жителей нашего региона», - сказал глава региона.

По его словам, альтернативой этим решениям является полная приостановка работы целых отраслей. Но такой сценарий региону не нужен, уточнил Михаил Ведерников. Он добавил, что нужно минимизировать поток туристов и гостей из других регионов. Поэтому в период с 30 октября по 7 ноября загрузка гостиничного фонда не должна превышать 50%.

«Мы не стали закрывать предприятия общепита, аквапарки, бассейны, фитнес-клубы, предприятия досуга. Посещать их будет можно, но для этого с 30 октября нужны будут QR-код о вакцинации либо справка о вакцинации или перенесённом заболевании. Соблюдение этого требования должны обеспечивать сами организации», - продолжил губернатор.

Он обратил внимание руководителей и сотрудников данных организаций на то, что возможность работать им сохранили, но при этом контроль за исполнением нового требования будет ежедневным. «Предупреждать нарушителей никто не будет, и штрафы серьёзные. У Роспотребнадзора, например, есть право приостанавливать деятельность предприятий на 90 дней. Уверяю вас, если потребуется, они этим воспользуются», - пояснил Михаил Ведерников.

Он призвал всех быть благоразумными, не рисковать и не губить свой бизнес, адаптироваться. «Очевидно, что с QR-кодами нам придётся жить ближайшее время», - заметил губернатор.

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