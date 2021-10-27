Коллектив ГКЦ Пскова и его сотрудников предложили наградить благодарственными письмами

17:06, 27 октября 2021, ПАИ

Вопрос о награждении трудового коллектива Городского культурного центра Пскова за многолетнюю активную деятельность и в связи с празднованием 60-летия со дня основания учреждения рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму в ходе заседания, которое состоялось в среду, 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

После обсуждения члены комитета проголосовали за предложение главы Пскова Елены Полонской наградить коллектив Городского культурного центра благодарственным письмом и рекомендовать отделу по правовым вопросам Псковской гордумы проработать вопрос о возможности награждать медалью «За заслуги перед Псковом» не только физических лиц, но и трудовые коллективы.

Кроме того, в повестке дня значились вопросы о награждении благодарственными письмами Псковской городской Думы главного балетмейстера детского хореографического ансамбля «Радость» Валентины Ивановой и главного художника ГКЦ Галины Изотовой.

Отметим, что заслуженный работник культуры России Валентина Иванова уже более 40 лет является бессменным художественным руководителем и постановщиком танцев ансамбля «Радость», награждена медалями «За доблестный труд», «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» и медалью Псковской городской Думы «За заслуги перед Псковом».

Галина Изотова трудится в Городском культурном центре с 2000 года. Неоднократно отмечена почётными грамотами и благодарностями Псковской городской Думы, администрации Пскова, комитета по культуре Псковской области и управления культуры города. Как и Валентина Иванова, является обладателем почётного звания «Душа земли Псковской».