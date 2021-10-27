40% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

17:45, 27 октября 2021, ПАИ

За почти две недели проведения кампании по Всероссийской переписи населения в Псковской области свои данные предоставили около 40% жителей. Из них порядка трети прошли опрос самостоятельно на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе областной администрации.

По общему проценту переписавшихся Псковская область находится на втором месте среди регионов Северо-Западного федерального округа. По числу переписавшихся через портал «Госуслуги» регион занимает третью строчку в окружном списке.

В Пскове способом онлайн-переписи воспользовалось более половины от принявших участие в кампании. Лидерами среди районов по интернет-переписи являются Псковский, Пыталовский, Дновский и Куньинский районы.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Пройти анкетирование, ответив на 33 вопроса, можно на портале «Госуслуги». Это приоритетный вариант участия в переписи. Сервис будет доступен до 8 ноября.

Кроме того, для жителей региона будут работать 190 стационарных участков, 1131 переписчик проводит работу по опросу жителей региона на дому.

Подробную информацию о Всероссийской переписи населения можно узнать, позвонив на горячую линию кампании: 8-800-707-2020. Она будет работать до окончания переписи ежедневно с 9:00 до 21:00.