На ноябрь перенесли шоу «Русский ниндзя», в котором должны были выступить псковичи

21:07, 27 октября 2021, ПАИ

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Премьеру шоу «Русский ниндзя», где должны были выступить псковичи – спортивный комментатор и ведущий Александр Кузьмин и директор детского научно-технического центра Алексей Гиацинтов – отложили на ноябрь.

Телеканал СТС произвёл сегодня изменения в программе после скандальных высказываний ведущего шоу Алишера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы в России.

Премьера шоу была запланирована на сегодня, 27 октября, но вместо неё телеканал показал кинофильм «Дэдпул».



«Проект перенесли на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», – говорится в комментарии телеканала на сайте.