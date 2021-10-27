На ноябрь перенесли шоу «Русский ниндзя», в котором должны были выступить псковичи
Премьеру шоу «Русский ниндзя», где должны были выступить псковичи – спортивный комментатор и ведущий Александр Кузьмин и директор детского научно-технического центра Алексей Гиацинтов – отложили на ноябрь.
Телеканал СТС произвёл сегодня изменения в программе после скандальных высказываний ведущего шоу Алишера Моргенштерна о ненужности празднования Дня Победы в России.
Премьера шоу была запланирована на сегодня, 27 октября, но вместо неё телеканал показал кинофильм «Дэдпул».
«Проект перенесли на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», – говорится в комментарии телеканала на сайте.
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