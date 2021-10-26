Ведущий из Пскова пройдёт испытания Моргенштерна на экстремальном шоу

11:52, 26 октября 2021, ПАИ

27 октября в 20:00 на СТС стартует одно из самых известных экстремальных шоу в мире — «Русский ниндзя» — с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут более двухсот участников со всей России, в том числе двое смельчаков из Пскова — спортивный комментатор и ведущий Александр Кузьмин и директор детского научно-технического центра Алексей Гиацинтов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы шоу.

Съёмки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийской технической группе, несмотря на ливень, удалось собрать сложнейшую трассу, привезённую из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Самой высокой точкой съёмочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идёт 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.