Моргенштерн принёс извинения за свои слова о ненужности Дня Победы

18:16, 26 октября 2021, ПАИ

Рэпер Алишер Моргенштерн публично извинился за свои слова, которые он произнёс в интервью Ксении Собчак, пишет в своём блоге Илья Варламов.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста.

Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью.

Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, не корректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. <...> Всем мир», - сообщил рэпер.

Напомним, вчера ПАИ писало, что Моргенштерн нелестно высказался в адрес празднования Дня Победы. Участники движения «Ветераны России» заявили, что обратятся в правоохранительные органы из-за этих высказываний и предложили выпороть рэпера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предложил Моргенштерну пообщаться с ветеранами.