Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Стартовала 2-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Стартовала 2-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В повестке значатся 39 вопросов. Начнётся сессия с парламентского часа, в рамках которого депутаты обсудят качество мобильной связи на территории региона.

Затем пойдет речь об отмене техосмотра, налоговых льготах и возможности улучшить жилищные условия при расселении, налоговом вычете инвесторам, соглашении региона с Минфином и численности согласительной комиссии. Также парламентариям предстоит рассмотреть законодательную инициативу, касающуюся исполнения гимна Псковской области на сессиях областного Собрания депутатов, и ряд других вопросов.

Напомним, для участия в сессии депутатам нужно было предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или документ о недавно перенесённом заболевании.

Прямую трансляцию с сессии можно посмотреть на сайте областного Собрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

28 октября 2021

Елена Полонская: Будем принимать решение о переносе голосования по поводу главы администрации Пскова на следующую сессию
28 октября 2021

Стартовала 2-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

27 октября 2021

Завершился первый этап конкурса по определению главы администрации Пскова
27 октября 2021

Андрей Турчак перестанет быть депутатом Псковского областного Собрания
27 октября 2021

Фоторепортаж: В Пскове появилась новая аллея

27 октября 2021

В закон об аварийно-спасательной службе Псковской области внесут изменения
27 октября 2021

Игорь Дитрих войдёт в состав рабочей группы «Российской общественной инициативы»
27 октября 2021

Социальный комитет Псковского облсобрания поддержал поправки в закон о порядке расчёта среднедушевого дохода

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...