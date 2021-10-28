Стартовала 2-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

11:02, 28 октября 2021, ПАИ

Стартовала 2-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В повестке значатся 39 вопросов. Начнётся сессия с парламентского часа, в рамках которого депутаты обсудят качество мобильной связи на территории региона.

Затем пойдет речь об отмене техосмотра, налоговых льготах и возможности улучшить жилищные условия при расселении, налоговом вычете инвесторам, соглашении региона с Минфином и численности согласительной комиссии. Также парламентариям предстоит рассмотреть законодательную инициативу, касающуюся исполнения гимна Псковской области на сессиях областного Собрания депутатов, и ряд других вопросов.

Напомним, для участия в сессии депутатам нужно было предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или документ о недавно перенесённом заболевании.

Прямую трансляцию с сессии можно посмотреть на сайте областного Собрания.