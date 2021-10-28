Перезапуск кампании: в России планируют активнее бороться с противниками вакцинации

09:58, 28 октября 2021, ПАИ

Российские власти намерены перезапустить информационную кампанию по продвижению вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, этот вопрос начали активно обсуждать во внутриполитическом блоке Кремля после поручения замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Один из собеседников издания отметил, что «озабоченность этой темой высокая». «Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление администрации президента будет за нее отвечать, еще не определено», — добавил он.

Ранее продвижением вакцинации среди населения занималась АНО «Национальные приоритеты», однако результаты ее деятельности оценили как «слишком агрессивные и негативные», поскольку жители страны не восприняли основной акцент, сделанный на угрозе летального исхода при отказе от прививки. Еще одной ошибкой признали чрезмерное внимание к столице и недостаточное — к регионам. Наряду с этим планируют активнее бороться с противниками вакцинации.

Эксперты, в свою очередь, предлагают провести более четкую логическую связь между прививкой и снятием ограничений в сознании граждан, а также прибегнуть к именным приглашениям на процедуру иммунизации.