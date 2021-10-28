Опыт борьбы с COVID-19 обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:04, 28 октября 2021, ПАИ

28 октября в медиацентре ПАИ проходит брифинг с врачами Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), которые находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В качестве спикеров выступают главврач Псковской областной инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко, заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Антон Тюрин, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БГМУ Андрей Какаулин, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алёна Бурганова, ассистент кафедры инфекционных болезней БГМУ Ляйсан Ахтарова.

Они рассказывают о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране и Псковской области, новых подходах в лечении коронавируса.