Александр Котов заявил о необходимости улучшения связи в сельских населенных пунктах

12:09, 28 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на сессии 28 октября заявил о необходимости улучшения связи в сельских населенных пунктах. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас сейчас вся жизнь в интернете: госуслуги, оплата платежей, банковские услуги, почта... Что нужно сделать, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону, и желательно побыстрее?» - обратился он к операторам связи.

Александр Котов согласился, что потребителей на селе проживает меньше, но «они тоже хотят пользоваться современными услугами связи», поэтому нужно находить пути решения ситуации.

Представитель одного из операторов заявила, что «огромный пул вышек будет запущен в этом и следующем году». По ее словам, это поможет изменить ситуацию.