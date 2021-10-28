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Общество

Роспотренадзор рекомендовал провести сессии Псковской гордумы и Пыталовского районного Собрания в онлайн-режиме

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области рекомендовало провести очередную сессию Псковской городской Думы и  Пыталовского районного Собрания в онлайн-режиме.

Как пояснил Псковскому агентству информации главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук,  предписание было выдано в связи с тем, что эпидемическая  ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе  не улучшается и  продолжается рост заболеваемости. 

«Мы по-прежнему находимся среди лидеров в Российской Федерации по числу заболевших и занимаем 7-е место среди 85 регионов. Кроме того, на территории Псковской области сейчас действует  запрет на проведение определенных общественных мероприятий и было бы странно проводить какие-то большие серьезные заседания, - отметил Александр Нестерук. 

Он подчеркнул, что ограничения введены не только в  Псковской области, но и на территории  большинства регионов России. 

«Мы просим всех воздержаться хотя бы до завершения периода этих ограничений — до 7 ноября. Надеемся, что потом ситуация улучшится, меры, которые принимаются, позволят снизить заболеваемость в целом», - заключил главный санитарный врач.

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