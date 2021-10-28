Роспотренадзор рекомендовал провести сессии Псковской гордумы и Пыталовского районного Собрания в онлайн-режиме

12:40, 28 октября 2021, ПАИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области рекомендовало провести очередную сессию Псковской городской Думы и Пыталовского районного Собрания в онлайн-режиме.

Как пояснил Псковскому агентству информации главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, предписание было выдано в связи с тем, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе не улучшается и продолжается рост заболеваемости.

«Мы по-прежнему находимся среди лидеров в Российской Федерации по числу заболевших и занимаем 7-е место среди 85 регионов. Кроме того, на территории Псковской области сейчас действует запрет на проведение определенных общественных мероприятий и было бы странно проводить какие-то большие серьезные заседания, - отметил Александр Нестерук.

Он подчеркнул, что ограничения введены не только в Псковской области, но и на территории большинства регионов России.

«Мы просим всех воздержаться хотя бы до завершения периода этих ограничений — до 7 ноября. Надеемся, что потом ситуация улучшится, меры, которые принимаются, позволят снизить заболеваемость в целом», - заключил главный санитарный врач.