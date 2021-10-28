Ночного похитителя виски задержали в Пскове

12:41, 28 октября 2021, ПАИ

28 октября в 1:41 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего псковича, который пронес через кассовый узел бутылку виски, при этом не заплатив за неё.

Проводится проверка.