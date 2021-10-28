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Политика

Елена Полонская: Будем принимать решение о переносе голосования по поводу главы администрации Пскова на следующую сессию

Елена Полонская. Фото ПАИ.

Сессия Псковской городской Думы 29 октября пройдет в онлайн-режиме. Таким образом депутаты выполнят предписание главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука, заявила корреспонденту Псковского агентства информации глава Пскова Елена Полонская.

«Мы тщательно выполняем все ограничительные меры и предписания Роспотребнадзора, сессия пройдет в онлайн-режиме. Вопрос о выборе главы администрации города, требующий очного тайного голосования депутатов будем переносить на следующее заседание городской Думы», - подчеркнула она.

Ранее управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области рекомендовало провести очередную сессию Псковской городской Думы и Пыталовского районного Собрания в онлайн-режиме.

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