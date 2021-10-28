Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров стартовал в Пскове

17:55, 28 октября 2021, ПАИ

28 октября в Пскове начал работу практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис». С учетом ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие проходит в комбинированном офлайн/онлайн-формате.

Для представителей псковского бизнеса выступили ведущие спикеры отрасли из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других регионов России. Накануне, 27 октября, приглашенные на форум эксперты провели практические консультации и экспресс-аудит бизнеса в нескольких отелях Пскова и Псковской области.

Делегацию федеральных спикеров возглавляет Игорь Бухаров, который уже 25 лет является бессменным президентом Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и общественным омбудсменом по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере гостеприимства.

Мероприятие открылось круглым столом на тему «Факторы внешней среды, влияющие на формирование турпотока и уровень сервиса на объектах сферы гостеприимства региона». Кроме Игоря Бухарова на форуме выступят: советник президента ФРиО по взаимодействию с органами государственной власти Елена Демченко; вице-президент ФРиО, директор департамента регионального развития ФРиО Макс Беляев; вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов; вице-президент ФРиО, президент Союза управляющих ресторанами, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов; глава представительства ФРиО в Пскове, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова и псковский ресторатор и член экспертного совета ФРиО Андрей Филатов.

«Инициатором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» в Пскове, федерация стала соорганизатором и создателем деловой программы форума. Как известно, сейчас сложные времена для бизнеса: действуют пандемийные ограничения и прочее. Наша основная задача донести до бизнеса то, что сейчас происходит, обсудить пути и решения выхода из кризисных ситуаций, обменяться мнениями, послушать опыт других регионов — это крайне важно. Мы думаем позитивно, надеемся, что мы все выйдем из данной тяжелой ситуации и продолжим работать дальше. Потому что главное — не убить экономику, развиваться. Псковская область очень интересный регион с богатейшим туристическим потенциалом, но, как мы все понимаем, без решения вопросов «где поесть, где поспать?» турист в регион не поедет. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», - отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, директор департамента регионального развития Федерации рестораторов и отельеров РФ Максим Беляев.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Псковской области, председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова рассказала, что для представителей туриндустрии региона высокая честь, что спикеры федерального уровня, в частности президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, посетили Псковскую область. Это, по ее словам, говорит о том, что Псков занимает особое место в туристической индустрии страны. «Это некий реверанс, дань уважения нашим рестораторам. Естественно, проблем у отрасли сейчас более чем достаточно. Эти проблемы нужно грамотно отстаивать, грамотно преподносить, грамотно излагать наши просьбы. Ситуация коронавируса поставила нас в очень сложное положение в невозможности объяснения очень многих терминов — что такое лобби-бар, фуд-корт. И всем разъяснением — работой с правительством, с региональным правительством — как раз и занимается федерация. Даже в этой ситуации мы все равно продолжаем думать о развитии нашего бизнеса. Возможность услышать спикеров и с их опытом из разных регионов страны — это уникальная возможность», - сказала Светлана Баранова.

Она призвала представителей псковского сервиса гостеприимства присоединиться к работе форума онлайн.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров перед началом форума отметил, что федеральные эксперты посещают сейчас каждый регион. При этом он подчеркнул, что ограничения из-за пандемии коронавируса наносят сегодня ущерб бизнесу.

«Мы не сильно понимаем, откуда берутся вспышки заболеваемости коронавируса, слепое копирование западного опыта не всегда приводит к нормальным результатам. Необходимо, конечно, найти ту золотую середину, чтобы сохранить жизни, уменьшить количество перекрестного заражения, а с другой стороны — не дать погибнуть бизнесу. За тем и за другим стоят большие расходы, в этом случае золотую середину не всегда удается находить», - рассуждает Игорь Бухаров.

«Естественно, любой губернатор или местные власти в первую очередь будут говорить, что очень важно сохранение жизней, и даже в этой ситуации важнее, чем сохранить бизнес. Если рассуждать так, что это действительно первично, первична жизнь всех наших сограждан. Но иногда ограничительные меры носят столь дискриминационный характер, что, если попробовать поговорить с другими регионами и посмотреть лучшие практики, получается, что в общем-то можно было обойтись какими-то менее радикальными мерами, которые дали бы возможность работать бизнесу, сохранить его. Надо понимать, что это рабочие места, за работниками стоят семьи, различные долги — по ипотеке, учебе детей, которые повиснут на этих людях, и дальше государству все равно придется разбираться в конечном итоге. Потому что банкротства, которые последуют за этим, носят тоже расходный характер: суды, вопросы банковских займов, разбирательства. И в конечном итоге это влияет, в том числе, и на обстановку, связанную с индексом счастья людей.

В этом году уже 40 лет, как я в этой индустрии, поэтому, конечно, это пятый кризис в моей жизни. Я понимаю, что кризисы заканчиваются, заканчиваются с новым всплеском желания работать. С другой стороны, мы достаточно быстро пытаемся реанимироваться. Та часть людей, которая работала, понимает эту работу, она понимает, что можно в этой отрасли жить, зарабатывать, спокойно заниматься этим, это будет востребовано всегда. Если мы смотрим на ситуацию с роботизацией, освобождением людей, то эти люди пойдут работать опять в сферу обслуживания. Она по-разному сейчас развивается. И мы видим вдруг, как эволюционная доставка сделалась революционной: социальные сети дают нам возможность сегодня заказывать еду, расплачиваться в банке, делать покупки. Поэтому все равно нужно внимательно смотреть на те ограничения, которые нужно вводить сегодня. Это даст возможность действительно сохранить бизнес и при окончании пандемии сделать резкий рыков.

Россия становится таким островком стабильности, если посмотреть, как все это происходит в Западной Европе. С одной стороны, говорят, что государство очень мало помогает в этот момент, очень серьезно залило деньгами бизнес, малый в том числе, Западной Европы, и ты понимаешь, что люди вообще не хотят работать. Я разговариваю с коллегами из Германии, они говорят, что ищут людей, которые готовы, например, поехать из Украины работать в ресторане. Мне звонят товарищи из Штатов, говорят, никто не хочет приехать поработать. Потому что какой смысл работать, легче быть закрытым, потому что мне чего-то там доплачивают, какие-то налоги освобождают. Где найти ту золотую середину некой помощи и поддержки для того, чтобы отрасль сохранилась и двинулась дальше. «Средняя температура по больнице» того, что потеряла отрасль, — она ничего не показывает. Потому что кто-то потерял 100%, кто-то 95%, кто-то 50%, 30%. По большому счету и 30% потерь - это тоже серьезно, но это возможность выжить. Накопленные долги все равно будут висеть, у нас есть компании, у которых в балансе еще есть долги 2008 и 2014 годов. Эти накопленные долги, например 2020 и 2021 года, заставляли закрываться рестораны, которые просуществовали больше 20 лет, что является большой проблемой — это опыт, история, ремесло, которое сложно сделать. Я понимаю, что ресторанная сфера вся — это тоже мода, меняются предпочтения людей, привычки. Хотелось бы, чтобы это все выросло в такую историю питания вне дома, чтобы можно было высвободить людей, чтобы это было доступно. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы те иностранцы и наши соотечественники, которые поедут по стране, получали тот уровень, который был бы достоин того, чтобы действительно можно было путешествовать с большим комфортом», - добавил Игорь Бухаров.

Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров «Качество и прибыль в сфере гостеприимства: продвижение, персонал, сервис» проходит в Пскове с 28 по 29 октября. Форум проводится по инициативе Центра «Мой бизнес» в Пскове (от ред. АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (МКК)). Деловая программа подготовлена при участии Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).

Завтра, 29 октября, состоится второй день форума. К работе форума могут подключиться предприниматели из сферы гостеприимства Псковской области.

Подробная программа и регистрация для подключения к трансляции и участия в обсуждении — здесь.