Фальшивые рубли снова изъяли в Пскове
В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 26 октября в одной из организаций Пскова обнаружена тысячерублевая купюра с признаками подделки, а 27 октября в финансовом учреждении города выявлены две фальшивые банкноты достоинством пять тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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