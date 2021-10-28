Фальшивые рубли снова изъяли в Пскове

13:58, 28 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 26 октября в одной из организаций Пскова обнаружена тысячерублевая купюра с признаками подделки, а 27 октября в финансовом учреждении города выявлены две фальшивые банкноты достоинством пять тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.