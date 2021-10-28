Псковское областное Собрание досрочно прекратило полномочия Андрея Турчака

14:19, 28 октября 2021, ПАИ

Псковское областное Собрание досрочно прекратило полномочия депутата по единому избирательному округу Андрея Турчака. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

В соответствии со статьей 4 Закона Псковской области от 16.05.2007 № 670-ОЗ полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются досрочно в случае письменного заявления парламентария о сложении своих полномочий. Андрей Турчак продолжит работу в Совете Федерации.

Согласно областному законодательству вакантный партийный мандат депутата по единому избирательному округу будет передан в региональную группу партийного списка, где «Единая Россия» набрала высокий процент.