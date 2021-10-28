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Общество

Псковское областное Собрание сократило состав Молодёжного парламента

Депутаты Псковского областного Собрания сократили состав Молодёжного парламента с 44 до 26 человек. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 28 октября.

Соответствующий документ подготовил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. Уменьшение количества членов Молодёжного парламента при областном Собрании связано с сокращением численности депутатского корпуса. Напомним, по новой схеме территориального деления Псковской области на избирательные округа выборы в седьмой созыв областного Собрания проходили в 13 одномандатных округах, ещё 13 депутатов вошли в состав регионального парламента по партийным спискам. По аналогичной модели будет сформирован Молодёжный парламент, так как представительство партий в нём напрямую зависит от состава депутатского корпуса.

13 человек войдут в Молодёжный парламент по итогам открытого конкурса, вторая половина будет состоять из представителей партий из состава Псковского областного Собрания (6 человек от «Единой России», три от коммунистов и по одному от справедливороссов, либерал-демократов, «Новых людей» и «Яблока»).

Состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года.

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