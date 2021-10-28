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Политика

Песков: Решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России пока не принимали

Никаких решений о введении обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние», — добавил он во время общения с журналистами.

Для некоторых категорий россиян прививки от COVID-19 уже обязательны, в частности, это касается сотрудников контактных сфер — медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратились к властям с просьбой распространить это на всех граждан. 

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